"Циркон" и китайская "Булава": 5 секретных военных технологий России, которые не может воссоздать Америка В 2021 году Россия укрепила своё лидерство в рейтинге обладателей гиперзвукового оружия. Этот прорыв, по прогнозам американских аналитиков, может помешать планам США по созданию "тисков сдерживания". 4 января, 21:40 Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море. Кадр из видео YouTube / Минобороны России

Гиперзвуковое оружие — новые "тиски сдерживания"?

Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море. Кадр из видео YouTube / Минобороны России

Американское издание Breitbart опубликовало прогноз, согласно которому Россия и Китай, обладающие гиперзвуковым оружием, смогут нейтрализовать любые попытки США "оказывать влияние" на вооружённые силы этих стран. Аналитик Джон Хейворд заключил, что демонстрация "множественных запусков" гиперзвукового оружия позволяет сделать вывод, что Россия может массово применять гиперзвуковое оружие там, где ранее сам факт массированных ракетных ударов считался невозможным.

В качестве примера Хейворд приводит заявление президента России Владимира Путина, в котором верховный главнокомандующий сообщил об очередных успешных запусках гиперзвуковых ракет "Циркон", названных "большим событием" для страны. Хейворд отметил, что прогресс России в создании гиперзвуковых технологий позволил в буквальном смысле поменять правила игры. Если раньше США создавали "зоны напряжённости" с помощью своих авианосных ударных соединений, то теперь всего одна подводная лодка, вооружённая "цирконами", может обнулить и авианесущий корабль, и несколько эсминцев в придачу. "Тиски сдерживания", с помощью которых американский флот по воле властей сжимал неугодных, перестали работать.

Бывший консультант оборонной компании Sperry, математик Роберт Хилл объяснил, почему американские аналитики так настороженно и внимательно пытаются изучать гиперзвуковое оружие.

Если посмотреть вглубь этой проблемы (наличия гиперзвукового оружия. — Прим. Лайфа), то можно понять, что вместе с появлением у вероятного противника новейших средств поражения рождается две новые проблемы. Первая — отсутствие времени на реагирование. Дела у разработчиков гиперзвуковых ракет в США идут не так хорошо, как хотелось бы. ВВС и флот, вне всякого сомнения, получат такие ракеты. Весь вопрос: когда? Вторая проблема носит скорее ментально-математический характер и связана с тем, что всю схему обороны придётся менять — из-за русских гиперзвуковых ракет подлётное время с нескольких десятков минут снижается до десятков секунд. Среагировать на это может только очень умная система защиты, и для ВМС США это плохая новость, поскольку такой защиты там нет Роберт Хилл Бывший консультант оборонной компании Sperry, математик

По словам Хилла, в России "почти наверняка" есть технология, чтобы построить "небольшую гиперзвуковую ракету с высокой дальностью полёта, похожую на боевые блоки "Авангард". Выглядеть такая ракета, по мнению Хилла, будет как "сплющенная версия ракеты Х-101", применяемой на самолётах Ту-95 и Ту-160 стратегической авиации ВКС.

Не разрушители, а миротворцы?

Аналитик издания Breitbart Джон Хейворд отметил, что новое вооружение России способно "обмануть любую систему противодействия", поскольку ракеты могут быть использованы по принципу, ранее не применявшемуся ни одной страной мира. Выход гиперзвуковой ракеты на максимальную скорость, по словам Хейворда, будет сопровождаться появлением области с перегретым воздухом (вероятно, плазмы), который будет мешать средствам ПВО и ПРО США.

Хейворд также делает акцент и на другое любопытное наблюдение: распространение гиперзвукового оружия и появление его у России сделают больше, чем просто вернут мир в состояние "разрядки" после изнурительной гонки вооружений и холодной войны. Новые ракетные технологии, созданные в России, распределяют баланс сил между Россией и НАТО таким образом, что существование у США системы противоракетной обороны не играет никакой принципиальной роли в будущих потенциальных конфликтах.

Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" на параде в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото © Wikipedia

При этом к уже существующим "Кинжалу" и "Циркону" может добавиться ещё три вида гиперзвуковых ракет: авиационный комплекс дальнего радиуса действия, над которым в рамках проекта "Буря" работали ещё в СССР; гиперзвуковая крылатая ракета наземного базирования, базой для которой могут стать наработки по комплексам "Рельеф" и "Калибр", а также гиперзвуковая ракета с ядерной энергетической установкой, аналогичная "Буревестнику". Возможность сделать такую, по мнению математика Роберта Хилла, у России есть "примерно с 2008 года". Пять новых видов вооружений вместе с системами, уже принятыми на боевое дежурство, в перспективе могут полностью лишить США стратегического преимущества в любой точке мира.

Год Тигра для китайского дракона

Как отмечает американский аналитик Джон Хейворд, китайский прогресс в области гиперзвуковых технологий оказался "ошеломляюще неприятным" для ЦРУ, РУМО и всех ведомств США, в задачи которых входит слежка за развитием технологий потенциального противника. По мнению Хейворда, испытания китайской гиперзвуковой ракеты, проведённые в августе, позволяют нейтрализовать огромное преимущество авианосцев, которыми обладают Соединённые Штаты и их союзники, а также позволяет полностью перевернуть представление о войне.

В октябре уникальная ракета, способная нести ядерный заряд, обогнула земной шар по низкой околоземной орбите, миновав все средства контроля за космическим пространством, в том числе и американские. Военный союз России и Китая, по словам Джона Хейворда, в перспективе открывает возможность для ведения "гипервойны", в которой традиционные вооружения тесно переплетаются с гиперзвуковыми технологиями. Это же, по его мнению, может стать ответом Москвы и Пекина на попытки американских политиков понизить порог применения ядерного оружия, развязав тем самым себе руки для нанесения упреждающих ядерных ударов.

При этом китайцы, судя по опубликованным прогнозам, создавали собственную программу "обнуления" США по образу и подобию советских учебников. Концепцию "Смертельной булавы", при которой после агрессии американцев уничтожаются все центры принятия решений как в регионе, так и за его пределами, китайцы планируют выполнить на качественно ином уровне — с применением гиперзвуковых и беспилотных технологий, а рекомендации по нанесению ударов будет составлять боевой искусственный интеллект, аналог советского (и российского) "Периметра".

Авторы Сергей Андреев