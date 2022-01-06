Врачи Южно-Сахалинска призвали россиян срочно избавиться от прошлогодних салатов

Медики Южно-Сахалинска посоветовали как можно быстрее выбросить салаты, оставшиеся с прошлого года. Врачи утверждают, что несвежие праздничные блюда могут вызвать у человека отравление. Пост об этом появился в официальном аккаунте инстаграма станции скорой помощи Южно-Сахалинска.

"Из года в год в новогодние каникулы происходит одно и то же: в поликлинику, на 103 и в инфекционные стационары поступает огромное количество пациентов с жалобами на рвоту, жидкий стул и повышение температуры тела", — говорится в сообщении врачей.

Причём медики объясняют такую статистику очень просто: прошлогодние салаты портятся, после чего в них начинают накапливаться инфекционные токсины, делающие блюда непригодными к употреблению в пищу. Специалисты также напомнили, что по санитарным нормам готовый салат должен храниться не более 24 часов.

При этом, в случае если отравление уже произошло, прежде всего необходимо промыть желудок. Затем главной задачей является восстановить водно-солевой баланс организма и предотвратить обезвоживание. А следующий шаг — соблюдение диеты. Категорически запрещается употреблять в пищу солёное, жирное, острое, а также молочные продукты и газированные напитки.