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Врачи Южно-Сахалинска призвали россиян срочно избавиться от прошлогодних салатов

По словам медиков, ежегодно в новогодние каникулы к специалистам поступает огромное количество пациентов с жалобами на рвоту, жидкий стул и повышение температуры из-за испорченных блюд.

6 января, 12:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Медики Южно-Сахалинска посоветовали как можно быстрее выбросить салаты, оставшиеся с прошлого года. Врачи утверждают, что несвежие праздничные блюда могут вызвать у человека отравление. Пост об этом появился в официальном аккаунте инстаграма станции скорой помощи Южно-Сахалинска.

"Из года в год в новогодние каникулы происходит одно и то же: в поликлинику, на 103 и в инфекционные стационары поступает огромное количество пациентов с жалобами на рвоту, жидкий стул и повышение температуры тела", — говорится в сообщении врачей.

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Причём медики объясняют такую статистику очень просто: прошлогодние салаты портятся, после чего в них начинают накапливаться инфекционные токсины, делающие блюда непригодными к употреблению в пищу. Специалисты также напомнили, что по санитарным нормам готовый салат должен храниться не более 24 часов.

При этом, в случае если отравление уже произошло, прежде всего необходимо промыть желудок. Затем главной задачей является восстановить водно-солевой баланс организма и предотвратить обезвоживание. А следующий шаг — соблюдение диеты. Категорически запрещается употреблять в пищу солёное, жирное, острое, а также молочные продукты и газированные напитки.

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Ранее диетолог Гинзбург назвал срок хранения салатов после новогодней ночи. Доктор медицинских наук посоветовал ориентироваться на запах, цвет и вкус праздничных блюд. Любые изменения — повод отправить их не в желудок, а в мусорное ведро.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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