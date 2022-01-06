Казахстан приостановил въезд иностранцев из-за режима ЧП
На территорию республики нельзя попасть даже пешим порядком, авиасообщением и каким-либо другим транспортом.
Протесты в Казахстане. Фото © ТАСС / ЕРА
Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с введённым режимом чрезвычайного положения. Об этом со ссылкой на казахстанское посольство в Ташкенте сообщило РИА "Новости".
"В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом", — пояснил представитель посольства.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.
Комментариев: 0