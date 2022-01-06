Швейцария призвала МОК перенести Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса
Игры в китайской столице должны пройти с 4 по 20 февраля. Всего на них планируется разыграть 109 комплектов наград.
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Глава Олимпийского комитета Швейцарии Ральф Штокли призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает RTS.
"Почти каждый день приходится слышать о заражении тех или иных спортсменов коронавирусом. Из-за этого у них возникают проблемы с отбором на Олимпиаду. До церемонии открытия Игр остаётся всё меньше и меньше времени, но мы ещё можем обсудить перенос соревнований. Будет несправедливо, если сильнейшие спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде", — заявил Штокли.
Игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля. Всего на них планируется разыграть 109 комплектов медалей.
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