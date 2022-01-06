Швейцария призвала МОК перенести Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса

"Почти каждый день приходится слышать о заражении тех или иных спортсменов коронавирусом. Из-за этого у них возникают проблемы с отбором на Олимпиаду. До церемонии открытия Игр остаётся всё меньше и меньше времени, но мы ещё можем обсудить перенос соревнований. Будет несправедливо, если сильнейшие спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде", — заявил Штокли.