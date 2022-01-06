"Такое поведение недопустимо": В РФС готовы рассмотреть инцидент с футболистом "Рубина" Игнатьевым
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором охрана выводит игрока из ночного клуба в Красноярске, где он отмечал день рождения.
Фото © Instagram / ignatev1013
Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что организация готова рассмотреть поведение форварда казанского "Рубина" Ивана Игнатьева в ночном клубе, если поступит соответствующее обращение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее в телеграм-канале "Инсайды от Карпа" было опубликовано видео, на котором охрана выводит 23-летнего футболиста из ночного клуба в Красноярске, где он отмечал день рождения. Предположительно, Игнатьев находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена. Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент", — заявил Андреев.
Игнатьев — воспитанник "Краснодара". За "Рубин" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл десять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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