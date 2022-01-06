Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что организация готова рассмотреть поведение форварда казанского "Рубина" Ивана Игнатьева в ночном клубе, если поступит соответствующее обращение. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в телеграм-канале "Инсайды от Карпа" было опубликовано видео, на котором охрана выводит 23-летнего футболиста из ночного клуба в Красноярске, где он отмечал день рождения. Предположительно, Игнатьев находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена. Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент", — заявил Андреев.