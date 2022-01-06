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"Такое поведение недопустимо": В РФС готовы рассмотреть инцидент с футболистом "Рубина" Игнатьевым

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором охрана выводит игрока из ночного клуба в Красноярске, где он отмечал день рождения.

6 января, 11:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CO-cl-Jl8h1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ignatev1013</a></p>

Фото © Instagram / ignatev1013

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что организация готова рассмотреть поведение форварда казанского "Рубина" Ивана Игнатьева в ночном клубе, если поступит соответствующее обращение. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в телеграм-канале "Инсайды от Карпа" было опубликовано видео, на котором охрана выводит 23-летнего футболиста из ночного клуба в Красноярске, где он отмечал день рождения. Предположительно, Игнатьев находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена. Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент", — заявил Андреев.

"Наказывать не будем": Футболиста "Рубина" Игнатьева заметили пьяным в ночном клубе

"Наказывать не будем": Футболиста "Рубина" Игнатьева заметили пьяным в ночном клубе

Игнатьев — воспитанник "Краснодара". За "Рубин" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл десять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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