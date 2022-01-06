Нападающего казанского "Рубина" Ивана Игнатьева заметили пьяным во время празднования своего 23-го дня рождения. Об этом сообщается в телеграм-канале "Инсайды от Карпа".

На выложенном видео 23-летний футболист покидает бар The MODS в Красноярске в сопровождении охраны.

"Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу охрана вывела его силой — вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят, его потом, правда, вернули, но это не точно", — отмечается в сообщении в телеграм-канале.

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что клуб не будет наказывать Игнатьева после появления видео.

"Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет", — цитирует Сайманова "Спорт-Экспресс".