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"Наказывать не будем": Футболиста "Рубина" Игнатьева заметили пьяным в ночном клубе

В нынешнем сезоне он выходил на поле лишь в десяти матчах, не отметившись результативными действиями.

6 января, 09:19
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Нападающего казанского "Рубина" Ивана Игнатьева заметили пьяным во время празднования своего 23-го дня рождения. Об этом сообщается в телеграм-канале "Инсайды от Карпа".

На выложенном видео 23-летний футболист покидает бар The MODS в Красноярске в сопровождении охраны.

"Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу охрана вывела его силой — вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят, его потом, правда, вернули, но это не точно",  отмечается в сообщении в телеграм-канале.

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что клуб не будет наказывать Игнатьева после появления видео.

"Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет", — цитирует Сайманова "Спорт-Экспресс".

"Всё будет зависеть от предложений": Форвард Игнатьев заявил, что хочет покинуть "Рубин"

"Всё будет зависеть от предложений": Форвард Игнатьев заявил, что хочет покинуть "Рубин"

Игнатьев играет за "Рубин" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл десять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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