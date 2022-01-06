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Биатлонист сборной России Латыпов заразился коронавирусом

На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе его изолировали от остальной команды.

6 января, 08:12
<p>Фото © СБР</p>

Фото © СБР

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте СБР.

"Тест на CoViD-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!" говорится в сообщении пресс-службы.

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе стартует в пятницу, 7 января. Старт мужской спринтерской гонки запланирован на 13:30 по московскому времени.

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В общем зачёте Кубка мира Латыпов занимает пятое место, набрав 336 очков. Он уступает только французам Эмильену Жаклену (371 балл) и Кентену Фийон-Майе (369), а также норвежцу Ветле Шостаду Кристиансену (347) и Себастьяну Самуэльссону из Швеции (344).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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