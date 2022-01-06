Биатлонист сборной России Латыпов заразился коронавирусом

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте СБР.

"Тест на CoViD-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении пресс-службы.

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе стартует в пятницу, 7 января. Старт мужской спринтерской гонки запланирован на 13:30 по московскому времени.