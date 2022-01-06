Пётр Ян подписал контракт на чемпионский бой против Стерлинга в UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян подписал контракт с UFC на шесть поединков. Об этом он написал в своём инстаграме.

Ближайший из этих боёв будет чемпионским в легчайшем весе. 5 марта в Лас-Вегасе Ян проведёт реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.

"Сегодня подписали новый контракт с UFC на улучшенных условиях на шесть поединков. И также на следующий бой! 5 марта, Лас-Вегас. Будет защита пояса", — заявил Ян.

В марте 2020 года россиянин лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе. Яна дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову.