НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пётр Ян подписал контракт на чемпионский бой против Стерлинга в UFC

Реванш с американским спортсменом пройдёт 5 марта в Лас-Вегасе.

6 января, 08:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYYLVS3PpVo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">petr_yan</a></p>

Фото © Instagram / petr_yan

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян подписал контракт с UFC на шесть поединков. Об этом он написал в своём инстаграме.

Ближайший из этих боёв будет чемпионским в легчайшем весе. 5 марта в Лас-Вегасе Ян проведёт реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.

"Сегодня подписали новый контракт с UFC на улучшенных условиях на шесть поединков. И также на следующий бой! 5 марта, Лас-Вегас. Будет защита пояса", — заявил Ян.

Чемпион UFC Стерлинг назвал Петра Яна "грязной крысой" и намекнул на допинг россиянина

Чемпион UFC Стерлинг назвал Петра Яна "грязной крысой" и намекнул на допинг россиянина

В марте 2020 года россиянин лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе. Яна дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову.

Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби американец отказался защищать титул в поединке с россиянином из-за проблем со здоровьем. 30 октября Ян одержал победу над другим представителем США — Кори Сэндхэгеном — и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1