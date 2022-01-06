"Хороший клуб": Арвеладзе выразил заинтересованность в работе с "Краснодаром"
Помимо него на вакантный пост претендует бывший наставник московского "Локомотива" Марко Николич.
Фото © Instagram / shota_arveladze
Лучший бомбардир в истории сборной Грузии по футболу Шота Арвеладзе заявил, что ему было бы интересно поработать с "Краснодаром". Об этом сообщает "РБК-Спорт".
"Мне было бы интересно поработать с такой командой, "Краснодар" — хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало", — заявил Арвеладзе.
Накануне "Краснодар" объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба. По информации "Спорт-Экспресса", новым наставником команды может стать Арвеладзе. Также в число кандидатов на вакантный пост входит бывший тренер московского "Локомотива" Марко Николич.
Последним местом работы Арвеладзе был ташкентский "Пахтакор". С ним 48-летний специалист дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды завоевал кубок страны.
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