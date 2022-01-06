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"Хороший клуб": Арвеладзе выразил заинтересованность в работе с "Краснодаром"

Помимо него на вакантный пост претендует бывший наставник московского "Локомотива" Марко Николич.

6 января, 10:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJEpVr8hkJI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shota_arveladze</a></p>

Фото © Instagram / shota_arveladze

Лучший бомбардир в истории сборной Грузии по футболу Шота Арвеладзе заявил, что ему было бы интересно поработать с "Краснодаром". Об этом сообщает "РБК-Спорт".

"Мне было бы интересно поработать с такой командой, "Краснодар" — хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало", — заявил Арвеладзе.

Накануне "Краснодар" объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба. По информации "Спорт-Экспресса", новым наставником команды может стать Арвеладзе. Также в число кандидатов на вакантный пост входит бывший тренер московского "Локомотива" Марко Николич.

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Последним местом работы Арвеладзе был ташкентский "Пахтакор". С ним 48-летний специалист дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды завоевал кубок страны.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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