Лучший бомбардир в истории сборной Грузии по футболу Шота Арвеладзе заявил, что ему было бы интересно поработать с "Краснодаром". Об этом сообщает "РБК-Спорт".

"Мне было бы интересно поработать с такой командой, "Краснодар" — хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало", — заявил Арвеладзе.