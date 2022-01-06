Матч КХЛ между "Барысом" и "Ак Барсом" перенесли в Россию из-за режима ЧП в Казахстане
Встреча состоится 17 января. Рассматривается вариант проведения встречи в Казани.
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Из-за нестабильной обстановки в Казахстане матч регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" из Нур-Султана и казанским "Ак Барсом" перенесли в Россию. Об этом сообщается на сайте лиги.
"В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане лига приняла решение о том, что матч "Барыс" — "Ак Барс" 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации, и рассматривает вариант проведения матча в Казани. Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях лига сообщит дополнительно", — говорится в сообщении пресс-службы.
Накануне "Барыс" на своей площадке победил магнитогорский "Металлург" со счётом 3:2. Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла без зрителей. После консультаций с представителями клубов и органами государственной власти Казахстана лига решила не отменять встречу, несмотря на введённое в Нур-Султане чрезвычайное положение на фоне массовых протестов.
Уличные акции в Казахстане начались 2 января после того, как в два раза подорожал сжиженный газ. Власти пообещали установить цену ниже прежней, а правительство страны ушло в отставку, но протесты не прекратились. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим ЧП на всей территории страны и объявил о начале антитеррористической операции.
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