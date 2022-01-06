Матч КХЛ между "Барысом" и "Ак Барсом" перенесли в Россию из-за режима ЧП в Казахстане

Из-за нестабильной обстановки в Казахстане матч регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" из Нур-Султана и казанским "Ак Барсом" перенесли в Россию. Об этом сообщается на сайте лиги.

"В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане лига приняла решение о том, что матч "Барыс" — "Ак Барс" 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации, и рассматривает вариант проведения матча в Казани. Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях лига сообщит дополнительно", — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне "Барыс" на своей площадке победил магнитогорский "Металлург" со счётом 3:2. Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла без зрителей. После консультаций с представителями клубов и органами государственной власти Казахстана лига решила не отменять встречу, несмотря на введённое в Нур-Султане чрезвычайное положение на фоне массовых протестов.