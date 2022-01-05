"Барыс" победил "Металлург" в матче КХЛ, который не стали отменять из-за режима ЧП

Казахстанский "Барыс" на своей площадке победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Встреча состоялась в Нур-Султане, где сегодня было введено чрезвычайное положение.

КХЛ решила не отменять встречу после консультаций с представителями клубов и органами государственной власти Казахстана. Принимающая сторона гарантировала безопасность всех участников встречи, которая прошла без зрителей.

Победную шайбу на 54-й минуте забросил нападающий "Барыса" Роман Старченко. Также у хозяев отличились Джо Морроу и Томаш Юрчо. В составе уральского клуба по голу забили Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик.

"Барыс" набрал 46 очков, оставшись на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Металлург" с 68 баллами идёт на второй строчке, уже гарантировав себе место в плей-офф.

Протесты в Казахстане начались 2 января после того, как в два раза подорожал сжиженный газ. Власти пообещали установить цену ниже прежней, а правительство страны ушло в отставку, но массовые уличные акции не прекратились.