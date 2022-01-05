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"Барыс" победил "Металлург" в матче КХЛ, который не стали отменять из-за режима ЧП

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки, вызванные резким удорожанием сжиженного газа.

5 января, 15:58
<p>Фото © ХК "Барыс"</p>

Фото © ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" на своей площадке победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Встреча состоялась в Нур-Султане, где сегодня было введено чрезвычайное положение.

КХЛ решила не отменять встречу после консультаций с представителями клубов и органами государственной власти Казахстана. Принимающая сторона гарантировала безопасность всех участников встречи, которая прошла без зрителей.

Победную шайбу на 54-й минуте забросил нападающий "Барыса" Роман Старченко. Также у хозяев отличились Джо Морроу и Томаш Юрчо. В составе уральского клуба по голу забили Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик.

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"Барыс" набрал 46 очков, оставшись на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Металлург" с 68 баллами идёт на второй строчке, уже гарантировав себе место в плей-офф.

Протесты в Казахстане начались 2 января после того, как в два раза подорожал сжиженный газ. Власти пообещали установить цену ниже прежней, а правительство страны ушло в отставку, но массовые уличные акции не прекратились.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Барыс" — "Металлург" — 3:2

Шайбы: Чибисов 11' (0:1), Морроу 33' (1:1), Лайпсик 36' (1:2), Юрчо 38' (2:2), Старченко 54' (3:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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