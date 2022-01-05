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Матч "Барыса" и "Металлурга" в КХЛ пройдёт без зрителей из-за режима ЧП в Нур-Султане

Начало встречи запланировано в среду, 5 января, на 16:30 по московскому времени.

5 января, 12:58

Фото © ХК "Барыс"

Матч регулярного чемпионата КХЛ между казахстанским "Барысом" и магнитогорским "Металлургом" пройдёт без зрителей. Об этом сообщается на сайте лиги.

Начало встречи в Нур-Султане запланировано в среду, 5 января, на 16:30 по московскому времени. Сегодня в столице Казахстана было введено чрезвычайное положение из-за массовых протестов.

"В связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ между "Барысом" и "Металлургом" невозможен. Лига просит болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана, поддержать "Металлург", с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Протесты в Казахстане начались 2 января после того, как в два раза подорожал сжиженный газ. Власти пообещали установить цену ниже прежней, а правительство страны ушло в отставку, но массовые уличные акции не прекратились.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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