"Трактор" победил в овертайме "Локомотив" и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ

Челябинский "Трактор" на своей площадке победил ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил чешский нападающий "Трактора" Лукаш Седлак. Также в составе команды отличились Теему Пулккинен, Томаш Гика и Андрей Стась. У гостей дубль оформил Артём Анисимов, один гол в активе Рида Буше.

"Трактор" набрал 69 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Ранее команда уже гарантировала себе место в плей-офф. "Локомотив" с 55 баллами идёт шестым на Западе.