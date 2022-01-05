"Трактор" победил в овертайме "Локомотив" и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ
В составе уральского клуба по шайбе забросили Теему Пулккинен, Томаш Гика, Андрей Стась и Лукаш Седлак.
Фото © ХК "Трактор"
Челябинский "Трактор" на своей площадке победил ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил чешский нападающий "Трактора" Лукаш Седлак. Также в составе команды отличились Теему Пулккинен, Томаш Гика и Андрей Стась. У гостей дубль оформил Артём Анисимов, один гол в активе Рида Буше.
"Трактор" набрал 69 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Ранее команда уже гарантировала себе место в плей-офф. "Локомотив" с 55 баллами идёт шестым на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Трактор" — "Локомотив" — 4:3 (ОТ)
Шайбы: Пулккинен 14' (1:0), Гика 21' (2:0), Анисимов 31' (2:1), Буше 43' (2:2), Стась 49' (3:2), Анисимов 59' (3:3), Седлак 61' (4:3)
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