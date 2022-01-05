СМИ: Лидер чемпионата Турции ведёт переговоры о трансфере футболиста "Спартака" Жиго
Французский защитник выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах.
Фото © ФК "Спартак"
Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может перейти в турецкий "Трабзонспор". Об этом передаёт Fotomac.
Сообщается, что турецкий клуб уже ведёт переговоры по трансферу Жиго. При этом стороны пока не могут договориться о финансовых параметрах сделки.
Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Контракт французского футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
"Трабзонспор" возглавляет таблицу чемпионата Турции, набрав 46 очков в 19 матчах. "Спартак" в российском первенстве идёт на девятой позиции (23 балла в 18 играх).
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