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СМИ: Лидер чемпионата Турции ведёт переговоры о трансфере футболиста "Спартака" Жиго

Французский защитник выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах.

5 января, 11:31
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может перейти в турецкий "Трабзонспор". Об этом передаёт Fotomac.

Сообщается, что турецкий клуб уже ведёт переговоры по трансферу Жиго. При этом стороны пока не могут договориться о финансовых параметрах сделки.

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Контракт французского футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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"Трабзонспор" возглавляет таблицу чемпионата Турции, набрав 46 очков в 19 матчах. "Спартак" в российском первенстве идёт на девятой позиции (23 балла в 18 играх).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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