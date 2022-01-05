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"Локомотив" договорился о трансфере футболиста сборной Чехии

Сумма сделки составит пять миллионов евро. Контракт с игроком будет рассчитан на четыре года.

5 января, 12:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWYqqBWswGX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kuchti_cc</a></p>

Фото © Instagram / kuchti_cc

Московский "Локомотив" договорился с пражской "Славией" о трансфере нападающего чешской команды Яна Кухты. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По информации издания, сумма сделки составит пять миллионов евро. Контракт 24-летнего форварда с железнодорожниками будет рассчитан на четыре года.

Кухта выступает за "Славию" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал восемь результативных передач.

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В октябре 2021 года Кухта дебютировал за сборную Чехии. Всего в составе национальной команды он провёл четыре встречи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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