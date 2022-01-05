"Локомотив" договорился о трансфере футболиста сборной Чехии

Московский "Локомотив" договорился с пражской "Славией" о трансфере нападающего чешской команды Яна Кухты. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По информации издания, сумма сделки составит пять миллионов евро. Контракт 24-летнего форварда с железнодорожниками будет рассчитан на четыре года.

Кухта выступает за "Славию" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал восемь результативных передач.