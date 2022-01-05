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Смолову поступило несколько предложений о контракте из России и MLS

В нынешнем сезоне форвард провёл за "Локомотив" 22 матча во всех турнирах и забил семь голов.

5 января, 13:52
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн заявил, что у нападающего московского "Локомотива" Фёдора Смолова есть несколько предложений из России и MLS. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"У Смолова есть ряд конкретных предложений из MLS. Но также поступили предложения из России. Фёдор сейчас в отпуске. По возвращении из него будет обсуждать и принимать решение", — сказал Мильштейн.

Ранее СМИ сообщали, что "Локомотив" договорился о трансфере Смолова со столичным "Динамо". При этом сумма сделки оценивается в 10 миллионов рублей.

Смолов отказался уезжать в США ради игры в сборной России

Смолов отказался уезжать в США ради игры в сборной России

Смолов перешёл в "Локомотив" из "Краснодара" летом 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за железнодорожников 22 матча во всех турнирах и забил семь голов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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