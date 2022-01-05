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Хоккейный "Спартак" в серии буллитов победил "Сибирь" в первом матче года

Этот успех позволил красно-белым подняться на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

5 января, 13:13
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде победил новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время заброшенными шайбами отметились спартаковец Дмитрий Вишневский и хоккеист "Сибири" Денис Голубев. Победу красно-белым в первом для них матче года принёс точный бросок шведского защитника Тима Хееда в серии буллитов.

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"Спартак" набрал 55 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" с 53 баллами также идёт шестой на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сибирь" — "Спартак" — 1:2 (по буллитам)

Шайбы: Вишневский 39' (0:1), Голубев 56' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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