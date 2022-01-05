Хоккейный "Спартак" в серии буллитов победил "Сибирь" в первом матче года

Московский "Спартак" на выезде победил новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время заброшенными шайбами отметились спартаковец Дмитрий Вишневский и хоккеист "Сибири" Денис Голубев. Победу красно-белым в первом для них матче года принёс точный бросок шведского защитника Тима Хееда в серии буллитов.

"Спартак" набрал 55 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" с 53 баллами также идёт шестой на Востоке.