Матч "Ливерпуля" и "Арсенала" в полуфинале Кубка лиги перенесли из-за коронавируса
Решение было принято после запроса мерсисайдского клуба.
Фото © ФК "Ливерпуль"
Английская футбольная лига перенесла первый полуфинальный матч Кубка лиги между лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем". Об этом сообщается на сайте соревнований.
Встреча должна была состояться на столичном стадионе "Эмирейтс" в четверг, 6 января. Теперь эта игра пройдёт 20-го числа и будет носить статус ответной. Полуфинальный матч команд на "Энфилде" по-прежнему запланирован на 13 января.
Решение о переносе встречи было принято после запроса "Ливерпуля". В мерсисайдском клубе произошла вспышка коронавирусной инфекции. Болеют как футболисты, так и тренеры.
Другую полуфинальную пару составят лондонские клубы "Челси" и "Тоттенхэм". Их матчи состоятся 5 и 12 января.
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