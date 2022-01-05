Матч "Ливерпуля" и "Арсенала" в полуфинале Кубка лиги перенесли из-за коронавируса

Английская футбольная лига перенесла первый полуфинальный матч Кубка лиги между лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем". Об этом сообщается на сайте соревнований.

Встреча должна была состояться на столичном стадионе "Эмирейтс" в четверг, 6 января. Теперь эта игра пройдёт 20-го числа и будет носить статус ответной. Полуфинальный матч команд на "Энфилде" по-прежнему запланирован на 13 января.

Решение о переносе встречи было принято после запроса "Ливерпуля". В мерсисайдском клубе произошла вспышка коронавирусной инфекции. Болеют как футболисты, так и тренеры.