Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Николаева выиграл четвёртый этап "Дакара"

Наши экипажи расположились на трёх первых строчках общего зачёта грузовиков.

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "КамАЗ-мастер" выиграл четвёртый этап ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков. Соревнования проходят на территории Саудовской Аравии.

В ходе четвёртого этапа участники проехали от Аль-Кайсумаха до столицы страны Эр-Рияда. Протяжённость спецучастка составила 465 километров.

Николаев преодолел дистанцию за четыре часа 14 минут 46 секунд. В тройку призёров этапа попали ещё два экипажа "КамАЗ-мастер". Антон Шибалов отстал от победителя на три минуты 35 секунд, Дмитрий Сотников — на пять минут 35 секунд.

В общем зачёте ралли лидирует Сотников. Николаев идёт вторым с отставанием в шесть минут десять секунд. Третий — Шибалов (+25.05).