Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Николаева выиграл четвёртый этап "Дакара"
Фото © "КамАЗ-мастер"
Наши экипажи расположились на трёх первых строчках общего зачёта грузовиков.
Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "КамАЗ-мастер" выиграл четвёртый этап ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков. Соревнования проходят на территории Саудовской Аравии.
В ходе четвёртого этапа участники проехали от Аль-Кайсумаха до столицы страны Эр-Рияда. Протяжённость спецучастка составила 465 километров.
Николаев преодолел дистанцию за четыре часа 14 минут 46 секунд. В тройку призёров этапа попали ещё два экипажа "КамАЗ-мастер". Антон Шибалов отстал от победителя на три минуты 35 секунд, Дмитрий Сотников — на пять минут 35 секунд.
В общем зачёте ралли лидирует Сотников. Николаев идёт вторым с отставанием в шесть минут десять секунд. Третий — Шибалов (+25.05).
Пятый этап "Дакара" пройдёт в четверг, 6 января, в Эр-Рияде. Длина спецучастка составит 346 км. Ралли-марафон завершится 14 января.