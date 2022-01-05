Белоруссия высылает польского дипломата, помогавшего соотечественнику сбежать после ДТП
В аварии погибли две девушки, а виновнику было запрещено до окончания расследования покидать республику.
Место ДТП. Фото © МВД Беларуси
Белоруссия высылает из страны сотрудника Генконсульства Польши в Бресте, помогавшего сбежать из республики подозреваемому в совершении смертельного ДТП польскому гражданину. Об этом объявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"Мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Белоруссии. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнёров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.
Глаз рассказал, что гражданин Польши стал фигурантом дела из-за ДТП, в котором погибли две девушки. Виновнику
аварии закрыли выезд из страны, но 3 января он попытался скрыться. При этом попытку побега организовали именно сотрудники Генерального консульства Польши в Бресте, заявил пресс-секретарь МИД.
Ранее сообщалось, что главу Федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова вместе с его супругой выслали из Чехии.
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