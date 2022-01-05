Митингующие в Казахстане попытались снести памятник Назарбаеву

В казахском городе Талдыкоргане митингующие против повышения цен на сжиженный газ пытаются снести памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как толпа протестующих накинула десятки верёвок на памятник Назарбаеву и пытается раскачать его, чтобы скинуть его вниз. Чем закончились попытки демонстрантов, на видео не попало.