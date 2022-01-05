Митингующие в Казахстане попытались снести памятник Назарбаеву
Протестующие накинули на скульптурное сооружение десятки верёвок, чтобы скинуть его.
Митингующие в казахском Талдыкоргане пытаются снести памятник экс-президенту Назарбаеву. Скриншот © Instagram / land_atameken
Митингующие в казахском Талдыкоргане пытаются снести памятник экс-президенту Назарбаеву. Видео © Instagram / land_atameken
В казахском городе Талдыкоргане митингующие против повышения цен на сжиженный газ пытаются снести памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как толпа протестующих накинула десятки верёвок на памятник Назарбаеву и пытается раскачать его, чтобы скинуть его вниз. Чем закончились попытки демонстрантов, на видео не попало.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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