Обращение президента Казахстана Токаева к народу. Видео с трансляции © "Хабар 24"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к нации в связи с масштабными протестами, которые продолжаются в стране уже несколько дней из-за повышения цен на газ. В нём он выразил благодарность сотрудникам полиции и военным за работу, а также выразил соболезнования семьям погибших силовиков.

Свою речь президент Казахстана начал с напоминания о том, что в Алма-Ате происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка, что среди них есть убитые и раненые. Он также отметил, что толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин и грабят магазины.

"Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты, и это терпеть нельзя. Помимо Алма-Аты обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем в ряде регионов мною введено чрезвычайное положение. Это необходимые меры. Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит", — заявил Касым-Жомарт Токаев во время своего видеообращения к нации по поводу ситуации с протестующими, трансляцию которого вёл канал "Хабар 24".

Глава государства заявил, что будет находиться в столице, "что бы ни было", отметив, что это его конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе возможно преодолеть эту чёрную полосу в истории Казахстана и выйти из неё сильными, подчеркнул Токаев.