"Вместе преодолеем чёрную полосу": Лайф публикует полное видео обращения президента Казахстана Токаева к народу
Он заявил о намерении действовать максимально жёстко по отношению к протестующим и рассказал о погибших в результате беспорядков военных.
Кадр из трансляции © "Хабар 24"
Обращение президента Казахстана Токаева к народу. Видео с трансляции © "Хабар 24"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к нации в связи с масштабными протестами, которые продолжаются в стране уже несколько дней из-за повышения цен на газ. В нём он выразил благодарность сотрудникам полиции и военным за работу, а также выразил соболезнования семьям погибших силовиков.
Свою речь президент Казахстана начал с напоминания о том, что в Алма-Ате происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка, что среди них есть убитые и раненые. Он также отметил, что толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин и грабят магазины.
"Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты, и это терпеть нельзя. Помимо Алма-Аты обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем в ряде регионов мною введено чрезвычайное положение. Это необходимые меры. Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит", — заявил Касым-Жомарт Токаев во время своего видеообращения к нации по поводу ситуации с протестующими, трансляцию которого вёл канал "Хабар 24".
Глава государства заявил, что будет находиться в столице, "что бы ни было", отметив, что это его конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе возможно преодолеть эту чёрную полосу в истории Казахстана и выйти из неё сильными, подчеркнул Токаев.
"В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ. Хотел бы особо поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, они приняли на себя удар воинствующих группировок и, к сожалению, несут потери. Выражаю их семьям искренние соболезнования и сочувствие", — заключил президент Казахстана.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
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