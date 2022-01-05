Токаев возглавил Совбез Казахстана и пообещал, "что бы ни было", находиться в столице

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к нации в связи с масштабными протестами, которые продолжаются в стране уже несколько дней из-за повышения цен на газ. Глава государства заявил, что будет находиться в столице, "что бы ни было".