Токаев возглавил Совбез Казахстана и пообещал, "что бы ни было", находиться в столице
При этом лидер страны отметил, что с этого дня совет намерен действовать жёстко.
Касым-Жомарт Токаев © Администрация президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к нации в связи с масштабными протестами, которые продолжаются в стране уже несколько дней из-за повышения цен на газ. Глава государства заявил, что будет находиться в столице, "что бы ни было".
В обращении Токаев сообщил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял первый президент республики Нурсултан Назарбаев. При этом он отметил, что с этого дня Совбез намерен действовать жёстко.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
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