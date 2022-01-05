Комендант Алма-Аты сообщил о мародёрстве в городе и сотнях избитых гражданских
По его словам, разбито свыше 100 магазинов и почти 200 предприятий общепита, сожжено 120 машин, в том числе 33 скорые и пожарные.
Фото © ТАСС / Диана Матвеева / Orda.kz
Свыше 500 простых граждан, среди которых 130 женщин и пожилых людей, избиты в ходе протестных акций в Алма-Ате, сообщил начальник департамента полиции Алма-Аты и комендант города Канат Таймерденов.
"Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры. Мы призываем тех, кто вышел на улицы, разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма", — цитирует Таймерденова портал Tengrinews.kz.
По данным Таймерденова, в ночь на среду в результате противоправных действий было сожжено свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады скорой помощи, пожарные автомашины. Повреждено 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов. Комендант также призвал жителей города оставаться дома и не поддаваться панике и провокациям.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
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