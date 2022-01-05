Комендант Алма-Аты сообщил о мародёрстве в городе и сотнях избитых гражданских

Свыше 500 простых граждан, среди которых 130 женщин и пожилых людей, избиты в ходе протестных акций в Алма-Ате, сообщил начальник департамента полиции Алма-Аты и комендант города Канат Таймерденов.

"Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры. Мы призываем тех, кто вышел на улицы, разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма", — цитирует Таймерденова портал Tengrinews.kz.