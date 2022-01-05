По всему Казахстану отключили интернет

Провайдер "Казахтелеком" отключил интернет во всему Казахстану на фоне охвативших страну масштабных протестов, беспорядки продолжаются уже несколько дней. Об этом свидетельствуют данные сервиса NetBlocks.

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"Казахстан сейчас находится в разгаре общенационального отключения интернета после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений", — отметили в NetBlocks.