По всему Казахстану отключили интернет
По словам очевидцев, в Нур-Султане и Алма-Ате также не работает телефонная связь.
Фото © Shutterstock
Провайдер "Казахтелеком" отключил интернет во всему Казахстану на фоне охвативших страну масштабных протестов, беспорядки продолжаются уже несколько дней. Об этом свидетельствуют данные сервиса NetBlocks.
Фото © NetBlocks
"Казахстан сейчас находится в разгаре общенационального отключения интернета после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений", — отметили в NetBlocks.
Не работают и популярные мессенджеры "Ватсап", "Вайбер", "Телеграм". По словам очевидцев, в Нур-Султане и Алма-Ате также отключена телефонная связь. Казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ — zakon.kz, vlast.kz и "Хабар-24", — на данный момент недоступны за рубежом. Прекратил вещание и телеканал КТК.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
Комментариев: 1
Правильное решение. Еще и мобильную связь нужно отключить, чтобы сложнее было координаторам майдана