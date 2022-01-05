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Мужчине оторвало ногу при взрыве у здания администрации в Актобе

На кадрах с места происшествия видны всполохи огня и клубы дыма, люди бросаются в разные стороны.

5 января, 11:54
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Взрывы в Актобе © t.me / NEXTA Live

Мужчине оторвало ногу при взрыве у здания администрации в Актобе © t.me / NEXTA Live

В Актобе у входа в здание администрации прогремело несколько взрывов. В этот момент у дверей находилась огромная толпа людей. Несколько человек были ранены, одному из жителей оторвало часть ноги, сообщает телеграм-канал ZTB.

На кадрах с места происшествия видно, как у дверей здания одна за другой взрываются гранаты. Появляются вспышки света и клубы дыма, люди бросаются врассыпную. Последний снаряд прогремел в самой гуще толпы.

В Актобе против протестующих применили водомёты, слышны взрывы и стрельба

В Актобе против протестующих применили водомёты, слышны взрывы и стрельба

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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