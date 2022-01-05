Песков — о протестах в Казахстане: Важно, чтобы не было вмешательства извне

Россия не будет вмешиваться в ситуацию с масштабными протестными акциями, охватившими ряд городов Казахстана после повышения цен на газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Казахстан не обращался за помощью к России, в Кремле уверены, что власти этой страны сами справятся с ситуацией, главное, чтобы не было вмешательства извне", — сказал представитель Кремля РИА "Новости".