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Песков — о протестах в Казахстане: Важно, чтобы не было вмешательства извне

Представитель Кремля рассказал, что власти страны не обращались к Москве за помощью.

5 января, 11:38
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Фото © ТАСС/AP Photo/Vladimir Tretyakov

Россия не будет вмешиваться в ситуацию с масштабными протестными акциями, охватившими ряд городов Казахстана после повышения цен на газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Казахстан не обращался за помощью к России, в Кремле уверены, что власти этой страны сами справятся с ситуацией, главное, чтобы не было вмешательства извне", сказал представитель Кремля РИА "Новости".

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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