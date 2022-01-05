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Лиц не прячут: Опубликовано видео допроса педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме

После задержания мужчин несколько десятков местных жителей пытались к ним пробиться, чтобы устроить самосуд.

5 января, 11:30
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Денис Герасимов и Вадим Беляков (справа). © "МВД Медиа"

Допрос педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме. Видео © "МВД Медиа"

МВД России опубликовало видео допроса мужчин, которые похитили пятилетнюю девочку в Костроме и жестоко убили её. 44-летний Денис Герасимов и его 25-летний сообщник Вадим Беляков не отрицают, что расправились с ребёнком.

"Задержан за убийство девочки пятилетней", — отвечает Беляков на вопрос правоохранителя, за что его задержали. Это же говорит его старший товарищ и, как выяснилось, любовник.

Похитители и убийцы пятилетней девочки в Костроме оказались любовниками

Похитители и убийцы пятилетней девочки в Костроме оказались любовниками

Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её забрали злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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Комментариев: 1

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Sergey Loskutov5 января, 12:23

У кого еще остаются сомнения в возврате высшей меры наказания - расстрел вот таки уродам ???? Сам готов пристрели ть подонков.

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