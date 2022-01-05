Допрос педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме. Видео © "МВД Медиа"

МВД России опубликовало видео допроса мужчин, которые похитили пятилетнюю девочку в Костроме и жестоко убили её. 44-летний Денис Герасимов и его 25-летний сообщник Вадим Беляков не отрицают, что расправились с ребёнком.

"Задержан за убийство девочки пятилетней", — отвечает Беляков на вопрос правоохранителя, за что его задержали. Это же говорит его старший товарищ и, как выяснилось, любовник.