Лиц не прячут: Опубликовано видео допроса педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме
После задержания мужчин несколько десятков местных жителей пытались к ним пробиться, чтобы устроить самосуд.
Денис Герасимов и Вадим Беляков (справа). © "МВД Медиа"
Допрос педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме. Видео © "МВД Медиа"
МВД России опубликовало видео допроса мужчин, которые похитили пятилетнюю девочку в Костроме и жестоко убили её. 44-летний Денис Герасимов и его 25-летний сообщник Вадим Беляков не отрицают, что расправились с ребёнком.
"Задержан за убийство девочки пятилетней", — отвечает Беляков на вопрос правоохранителя, за что его задержали. Это же говорит его старший товарищ и, как выяснилось, любовник.
Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её забрали злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.
Комментариев: 1
У кого еще остаются сомнения в возврате высшей меры наказания - расстрел вот таки уродам ???? Сам готов пристрели ть подонков.