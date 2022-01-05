В прокуратуре рассказали о семье похищенной и убитой пятилетней девочки из Костромы
В день исчезновения малышка проводила время в культурном центре, где работала её мама.
Мемориал в память о девочке © SHOT
Пятилетняя девочка, которая была похищена и убита двумя мужчинами в Костроме, жила в благополучной семье. В поле зрения органов опеки и правоохранителей они никогда не попадали. Об этом сообщили РИА "Новости" в областной прокуратуре. Информацию подтвердил и источник агентства в экстренных службах региона.
"Мама девочки как раз работала в культурном центре, рядом с которым её похитили. Ребёнок был с мамой и вышел прогуляться... Про семью нет ничего негативного, благополучная", — рассказал источник в экстренных службах региона.
Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её забрали злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.
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