В прокуратуре рассказали о семье похищенной и убитой пятилетней девочки из Костромы

Пятилетняя девочка, которая была похищена и убита двумя мужчинами в Костроме, жила в благополучной семье. В поле зрения органов опеки и правоохранителей они никогда не попадали. Об этом сообщили РИА "Новости" в областной прокуратуре. Информацию подтвердил и источник агентства в экстренных службах региона.

"Мама девочки как раз работала в культурном центре, рядом с которым её похитили. Ребёнок был с мамой и вышел прогуляться... Про семью нет ничего негативного, благополучная", — рассказал источник в экстренных службах региона.