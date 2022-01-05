"Аэрофлот" не отменял рейсы в Казахстан на фоне масштабных протестов
Однако расписание полётов вскоре всё же может измениться в связи с закрытием некоторых городов страны.
Фото © VK / Мой "Аэрофлот"
Самолёты российской авиакомпании "Аэрофлот" продолжат летать в Казахстан согласно установленному расписанию, несмотря на масштабные митинги в республике. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиакругах.
"Аэрофлот" ничего не отменял", — уточнил собеседник агентства, но расписание полётов вскоре всё же может измениться в связи с закрытием некоторых городов страны.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
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