Американцев поразили фотографии мейн-куна по кличке Кефир, который живёт в России. Своими впечатлениями они обменялись на форуме Reddit.

На американском портале появилась фотография девушки, которая держит на руках огромного белого кота Кефира. Из-за размеров питомца ей это даётся явно нелегко. Но эта же особенность кота стала причиной для шуток среди американских комментаторов. Например, ZeBogeyman решил, что на самом деле Кефир — это "не кот, а муж-оборотень хозяйки".

Да это настоящий горный лев, а не кот GoredonTheDestroyer

В России не ты кормишь кота, а он тебя ProfessorMomCPA

У меня для вас плохие новости, мадам. Это не кот, это кровожадный демон из другого измерения Autodidact2

Однако многие решили, что кот на самом деле не такой огромный. Так, MikeAndTheNiceGuys написал, что ракурс изображения и хозяйка предстают таким образом, что животное кажется больших размеров.

Быть может, фото было сделано на широкоугольный объектив Neosis

Хотя перспектива делает его крупнее, чем он есть на самом деле, это всё равно огромная кошка Thatoneguywhofailed