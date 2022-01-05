"Кровожадный демон": Американцев шокировали снимки кота мейн-куна Кефира из России
Некоторые посмеялись над огромными размерами питомца, но кто-то решил, что всё дело в ракурсе изображения.
Кот мейн-кун по кличке Кефир. Фото © Instagram / yuliyamnn
Американцев поразили фотографии мейн-куна по кличке Кефир, который живёт в России. Своими впечатлениями они обменялись на форуме Reddit.
На американском портале появилась фотография девушки, которая держит на руках огромного белого кота Кефира. Из-за размеров питомца ей это даётся явно нелегко. Но эта же особенность кота стала причиной для шуток среди американских комментаторов. Например, ZeBogeyman решил, что на самом деле Кефир — это "не кот, а муж-оборотень хозяйки".
Да это настоящий горный лев, а не кот
В России не ты кормишь кота, а он тебя
У меня для вас плохие новости, мадам. Это не кот, это кровожадный демон из другого измерения
Однако многие решили, что кот на самом деле не такой огромный. Так, MikeAndTheNiceGuys написал, что ракурс изображения и хозяйка предстают таким образом, что животное кажется больших размеров.
Быть может, фото было сделано на широкоугольный объектив
Хотя перспектива делает его крупнее, чем он есть на самом деле, это всё равно огромная кошка
А ранее хозяйка спасла ёлку от кота, узнав про его самый нелепый страх. Владелица решила сыграть на слабости пушистика и не прогадала.
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