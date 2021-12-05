Это не нарисованный кот, а настоящий, но поверить и правда трудно
Своим взглядом Писко может даже помирить Ким Кардашьян с Канье Уэстом.
Британский короткошёрстный котик Писко никогда не испытывает недостатка во вкусняшках, ведь для того, чтобы упросить свою маму, ему нужно лишь посмотреть на неё пару секунд — его бездонные глаза заставят любого отдать всё, что у него осталось. Каждый, кто видит малыша впервые, не может не заметить его сходства со знаменитым котом в сапогах, который появился во второй части "Шрека".
Сейчас Писко — настоящий нью-йоркский блогер. На его инстаграм-профиль подписано больше шестисот тысяч человек. Все обожают котейку за то, как он любит своих хозяев и постоянно демонстрирует свои чувства. Но, как рассказывает его человеческая мама, он был таким не всегда.
"Когда Писко только к нам попал, он был совсем не таким, какой он сейчас. Очень пугливым и терпеть не мог, когда его обнимали и вообще прикасались". Но любовь новых родителей растопила сердце пушистого красавчика — день за днём он всё больше привязывался к ним, а глаза становились всё больше и больше, пишет Metro.
И хоть Писко теперь любит обниматься, хозяйке пришлось ещё долго учить малыша позированию. Все фотографии, которые принесли ему популярность в соцсетях, — результат долгой работы. Сейчас контент в профиле котика не ограничивается милыми фото. Девушка делится с подписчиками секретами ухода за кошками, способами их обучения многим другим полезным контентам.
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