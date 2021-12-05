Это не нарисованный кот, а настоящий, но поверить и правда трудно

Британский короткошёрстный котик Писко никогда не испытывает недостатка во вкусняшках, ведь для того, чтобы упросить свою маму, ему нужно лишь посмотреть на неё пару секунд — его бездонные глаза заставят любого отдать всё, что у него осталось. Каждый, кто видит малыша впервые, не может не заметить его сходства со знаменитым котом в сапогах, который появился во второй части "Шрека".

Кадр из фильма "Шрек 2" © "Кинопоиск", фото © Instagram / pisco_cat

Сейчас Писко — настоящий нью-йоркский блогер. На его инстаграм-профиль подписано больше шестисот тысяч человек. Все обожают котейку за то, как он любит своих хозяев и постоянно демонстрирует свои чувства. Но, как рассказывает его человеческая мама, он был таким не всегда.

Фото © Instagram / pisco_cat

"Когда Писко только к нам попал, он был совсем не таким, какой он сейчас. Очень пугливым и терпеть не мог, когда его обнимали и вообще прикасались". Но любовь новых родителей растопила сердце пушистого красавчика — день за днём он всё больше привязывался к ним, а глаза становились всё больше и больше, пишет Metro.

Фото © Instagram / pisco_cat