Украина возобновила подачу воды в ЛНР
Она была отключена 2 января из-за повреждения магистрального водовода от Западной фильтровальной станции.
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Украина возобновила подачу воды в регионы, которые расположены на подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Лугансквода".
"5 января возобновлена подача воды по магистральному водоводу диаметром 1200 мм от насосной станции ЗФС-3 (Украина). Специалисты "Луганскводы" выполняют технологические переключения на своих магистральных водоводах и насосных станциях для распределения поступающей воды на города Первомайск, Стаханов, Кировск и Брянка", — указывается в сообщении.
Напомним, подача воды в ЛНР с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции была прекращена 2 января. Причиной стало повреждение магистрального водовода от ЗФС. Из-за этого ряд населённых пунктов самопровозглашённой республики остался без водоснабжения.
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