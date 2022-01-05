Украина возобновила подачу воды в ЛНР

Украина возобновила подачу воды в регионы, которые расположены на подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Лугансквода".

"5 января возобновлена подача воды по магистральному водоводу диаметром 1200 мм от насосной станции ЗФС-3 (Украина). Специалисты "Луганскводы" выполняют технологические переключения на своих магистральных водоводах и насосных станциях для распределения поступающей воды на города Первомайск, Стаханов, Кировск и Брянка", — указывается в сообщении.