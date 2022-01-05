Протестующие в Алма-Ате захватили офис телеканала "Мир24" и требовали выхода в прямой эфир

В Казахстане в ходе акций протеста захвачен офис представительства телеканала "Мир24", расположенный в Алма-Ате. Протестующие требовали выхода в прямой эфир, сообщает корреспондент издания orda.kz.

По словам источника, в здание корпункта ворвались люди с дубинками, которые удерживали сотрудников телеканала около часа, а затем вывели их из здания. В офисе разбиты стёкла и выбиты двери.