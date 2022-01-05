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Протестующие в Алма-Ате захватили офис телеканала "Мир24" и требовали выхода в прямой эфир

В помещение ворвались люди с дубинками и около часа удерживали сотрудников редакции, а затем вышвырнули их из здания.

5 января, 12:42
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© ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

В Казахстане в ходе акций протеста захвачен офис представительства телеканала "Мир24", расположенный в Алма-Ате. Протестующие требовали выхода в прямой эфир, сообщает корреспондент издания orda.kz.

По словам источника, в здание корпункта ворвались люди с дубинками, которые удерживали сотрудников телеканала около часа, а затем вывели их из здания. В офисе разбиты стёкла и выбиты двери.

Ранее Лайф писал, что в стране начались серьёзные перебои с интернетом. Провайдер "Казахтелеком" отключил интернет во всему Казахстану на фоне охвативших страну масштабных протестов, беспорядки продолжаются уже несколько дней. Не работают и популярные мессенджеры "Ватсап", "Вайбер", "Телеграм".

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Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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