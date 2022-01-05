Стало известно время начала заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Конференция пройдёт в штаб-квартире альянса, планируется, что переговоры продлятся примерно три часа.
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Заседание Совета Россия — НАТО, запланированное в Брюсселе на 12 января, начнётся в 10 утра по местному времени, в 12:00 по Москве. Предполагается, что переговоры продлятся около трёх часов, сообщается в заявлении альянса.
"В среду, 12 января, в штаб-квартире НАТО пройдёт заседание Совета Россия — НАТО. После переговоров генсек Йенс Столтенберг выступит перед СМИ в качестве председателя Совета Россия — НАТО. В 10:00 (12:00 мск. — Прим. ред.) начнётся заседание Совета. Около 13:30 (15:30 мск. — Прим. ред.) — пресс-конференция генсека НАТО", — говорится в документе.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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