НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МИД: Россия надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане

Пострадавших среди россиян, которые находятся в республике, нет, указали в министерстве.

5 января, 12:27

Здание Министерства иностранных дел РФ © ТАСС / Владимир Гердо

Обстановка вокруг российских дипломатических и консульских миссий в Казахстане продолжает быть спокойной. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о ситуации в республике, опубликованном на сайте ведомства.

Указывается, что МИД РФ внимательно следит за событиями, которые происходят в Казахстане. Россия выступает за мирное решение проблем согласно конституционно-правовому полю и переговоры. На это и направлены действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих".

Песков — о протестах в Казахстане: Важно, чтобы не было вмешательства извне

Песков — о протестах в Казахстане: Важно, чтобы не было вмешательства извне

"Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества, братские, человеческие контакты", — говорится в сообщении.

А вместе с тем указывается, что связь с российскими заграничными учреждениями в Казахстане поддерживается. Так, продолжает быть спокойной обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий. Кроме того, сообщается, что пострадавших среди россиян, которые находятся в республике, нет.

Мужчине оторвало ногу при взрыве у здания администрации в Актобе

Мужчине оторвало ногу при взрыве у здания администрации в Актобе

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1