МИД: Россия надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане

Обстановка вокруг российских дипломатических и консульских миссий в Казахстане продолжает быть спокойной. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о ситуации в республике, опубликованном на сайте ведомства.

Указывается, что МИД РФ внимательно следит за событиями, которые происходят в Казахстане. Россия выступает за мирное решение проблем согласно конституционно-правовому полю и переговоры. На это и направлены действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих".

"Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества, братские, человеческие контакты", — говорится в сообщении.