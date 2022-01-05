МИД: Россия надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане
Пострадавших среди россиян, которые находятся в республике, нет, указали в министерстве.
Здание Министерства иностранных дел РФ © ТАСС / Владимир Гердо
Обстановка вокруг российских дипломатических и консульских миссий в Казахстане продолжает быть спокойной. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о ситуации в республике, опубликованном на сайте ведомства.
Указывается, что МИД РФ внимательно следит за событиями, которые происходят в Казахстане. Россия выступает за мирное решение проблем согласно конституционно-правовому полю и переговоры. На это и направлены действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих".
"Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества, братские, человеческие контакты", — говорится в сообщении.
А вместе с тем указывается, что связь с российскими заграничными учреждениями в Казахстане поддерживается. Так, продолжает быть спокойной обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий. Кроме того, сообщается, что пострадавших среди россиян, которые находятся в республике, нет.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
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