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МИД Франции: Диалог с Россией необходим для укрепления стабильности в Европе

Париж также считает, что в преддверии переговоров с Москвой нужно создать тесную координацию с европейскими странами.

5 января, 12:31

Фото © Pixabay

Париж назвал диалог с Москвой необходимым для того, чтобы укрепить стабильность в Европе. Такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Требовательный диалог с Россией на основе принципов, отвечающих нашим коллективным интересам, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе", — говорится в заявлении на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Указывается, что Франция считает необходимым "всеобъемлющую координацию" с европейскими странами перед диалогом с Россией на следующей неделе в различных форматах.

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Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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