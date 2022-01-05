МИД Франции: Диалог с Россией необходим для укрепления стабильности в Европе

Париж назвал диалог с Москвой необходимым для того, чтобы укрепить стабильность в Европе. Такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Требовательный диалог с Россией на основе принципов, отвечающих нашим коллективным интересам, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе", — говорится в заявлении на сайте французского внешнеполитического ведомства.