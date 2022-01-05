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Более 50 машин столкнулись на трассе "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие

К месту происшествия направляются экстренные службы и передвижной пункт обогрева.

5 января, 12:45

Массовое ДТП в Тульской области © LIFE

В Тульской области столкнулось около 50 автомобилей © LIFE

В Тульской области на трассе М4 "Дон" столкнулось более 50 автомобилей. В результате массового ДТП пострадало восемь человек. По предварительным данным, среди них есть дети. Об этом Лайфу сообщил источник.

К месту происшествия направляются экстренные службы и передвижной пункт обогрева. Помимо легковушек, в аварию попала машина скорой помощи. На трассе в сторону Москвы образовалась пробка, сообщили в пресс-службе МЧС России. Автомобили могут проехать по объездному пути.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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