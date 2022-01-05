В России представили проект по обеспечению Земли электроэнергией из космоса

В холдинге "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закончили работу над проектом перспективной солнечной космической электростанции. Она позволяет передавать энергию по лазерному каналу на Землю и к другим космическим аппаратам. Об этом сообщила пресс-служба РКС.

"В атмосфере нашей планеты солнечные лучи рассеиваются и почти полностью теряют свою энергоэффективность. Однако в открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю", — рассказала инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.

Она добавила, что с помощью этой электростанции у человечества будет возможность черпать энергию в любом количестве в космосе из Солнца. По словам Барковой, данная разработка является хорошей альтернативой термоядерной энергетике.

Сама же станция состоит из беспилотного космического корабля, площадь которого составляет 70 квадратных метров, и принимающего модуля. Беспилотник накапливает энергию Солнца, а затем начинает передавать её на Землю по лазерному каналу. "Зарядной станцией" может послужить и корабль, передавая затем энергию другим космическим спутникам.

Указывается, что солнечная станция сможет обеспечить регулярное снабжение электроэнергией труднодоступных островных, горных и северных районов Земли вне зависимости от погодных условий и времени суток. Специалисты предполагают, что такие электростанции "будут находиться на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов".