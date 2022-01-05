Из Казахстана в сторону Европы массово вылетают бизнес-джеты. Алма-Ату уже покинуло около шести административных самолётов, из Нур-Султана вылетело воздушное судно FlyJet, сообщает телеграм-канал KazTAG со ссылкой на источник.

Новостной канал Ateo Breaking опубликовал данные с сайта Flight Radar с подписью "Власть начала уезжать из Казахстана". На карте якобы показан правительственный бизнес-джет, который вылетает из Алма-Аты в сторону России.