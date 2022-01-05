Из Казахстана в сторону Европы массово вылетают бизнес-джеты
В Сети опубликованы данные, согласно которым правительственный самолёт якобы покидает страну и направляется в сторону России.
Фото передвижения самолётов © t.me / KazTAG
Из Казахстана в сторону Европы массово вылетают бизнес-джеты. Алма-Ату уже покинуло около шести административных самолётов, из Нур-Султана вылетело воздушное судно FlyJet, сообщает телеграм-канал KazTAG со ссылкой на источник.
Новостной канал Ateo Breaking опубликовал данные с сайта Flight Radar с подписью "Власть начала уезжать из Казахстана". На карте якобы показан правительственный бизнес-джет, который вылетает из Алма-Аты в сторону России.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
Комментариев: 2
Полетели патриоты казахские! Хорошо летять аднака, есть чему позавидовать!
Я полагаю, что граждане Государства Казахстан не хотят также "жить, как братский Русский и Белорусские Народы, в очередной раз пришло в Истории Время Народа Казахстана, Кто следующий из Народов Стран СНГ?" Я также полагаю, твёрдо уверен, что не "надо винить в этом Зеркало, коли рожа - крива", Пришло Время менять - Власть и Режим в Казахстане