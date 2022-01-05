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Число пострадавших в массовом ДТП в Тульской области выросло до 11

На место прибыли сотрудники МЧС, в данный момент спасатели занимаются ликвидацией последствий аварии.

5 января, 13:31
<p>Фото с места ДТП © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/4357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото с места ДТП © t.me / МЧС России

В результате массового ДТП на трассе М4 "Дон" в Тульской области пострадало 11 человек, в том числе двое детей. Они доставлены в областную и Новомосковскую городскую клиническую больницы в состоянии средней степени тяжести.

"5 января на трассе на 217-м км федеральной автодороги М4 "Дон" произошло столкновение более 40 автомобилей. В результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе двое детей. Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются", — сообщили в пресс-службе Правительства Тульской области.

Уточняется, что ещё четверо пострадавших получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации. В данный момент спасатели занимаются ликвидацией последствий аварии. Для работы на месте происшествия было привлечено девять человек личного состава и две единицы техники, сообщается в телеграм-канале МЧС России. Точное количество автомобилей, попавших в аварию, пока не известно.

Более 50 машин столкнулись на трассе "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие

Более 50 машин столкнулись на трассе "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие

Ранее ДТП с автобусом произошло в Воронеже. Число пострадавших в результате аварии выросло до 15 человек, среди них четверо детей.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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