Число пострадавших в массовом ДТП в Тульской области выросло до 11
На место прибыли сотрудники МЧС, в данный момент спасатели занимаются ликвидацией последствий аварии.
Фото с места ДТП © t.me / МЧС России
В результате массового ДТП на трассе М4 "Дон" в Тульской области пострадало 11 человек, в том числе двое детей. Они доставлены в областную и Новомосковскую городскую клиническую больницы в состоянии средней степени тяжести.
"5 января на трассе на 217-м км федеральной автодороги М4 "Дон" произошло столкновение более 40 автомобилей. В результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе двое детей. Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются", — сообщили в пресс-службе Правительства Тульской области.
Уточняется, что ещё четверо пострадавших получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации. В данный момент спасатели занимаются ликвидацией последствий аварии. Для работы на месте происшествия было привлечено девять человек личного состава и две единицы техники, сообщается в телеграм-канале МЧС России. Точное количество автомобилей, попавших в аварию, пока не известно.
Ранее ДТП с автобусом произошло в Воронеже. Число пострадавших в результате аварии выросло до 15 человек, среди них четверо детей.
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