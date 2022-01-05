Похитители и убийцы пятилетней девочки в Костроме неделю охотились за мальчиком

Мужчины, которых задержали в Костроме по подозрению в похищении и убийстве пятилетней девочки, сначала хотели похитить мальчика, но не нашли подходящую жертву. Ребёнок должен был стать "подарком" для одного из гомосексуалистов. Об этом они рассказали на первичном допросе при задержании, пишет SHOT.

Убийцы познакомились около четырёх месяцев назад и стали жить вместе. 44-летний Денис Герасимов, сидевший ранее за педофилию, захотел сделать "подарок" своему любовнику — 24-летнему Вадиму Белякову, похитив для него мальчика лет 12 "для сексуальных утех". Неделю они искали "подходящего подростка" в микрорайоне Черноречье в Костроме, в том числе и возле школы, но безрезультатно.

Кстати, у "получателя подарка" Белякова была задержка в развитии, а в 13 лет у него произошёл первый гомосексуальный контакт с 32-летним мужчиной. У Герасимова отношения с мужчинами были в колонии, где он сидел за педофилию и изготовление детской порнографии.