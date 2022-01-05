Похитители и убийцы пятилетней девочки в Костроме неделю охотились за мальчиком
Они безрезультатно искали "подходящего подростка" в микрорайоне Черноречье, в том числе и возле школы.
Денис Герасимов и Вадим Беляков (слева) © "МВД Медиа"
Мужчины, которых задержали в Костроме по подозрению в похищении и убийстве пятилетней девочки, сначала хотели похитить мальчика, но не нашли подходящую жертву. Ребёнок должен был стать "подарком" для одного из гомосексуалистов. Об этом они рассказали на первичном допросе при задержании, пишет SHOT.
Убийцы познакомились около четырёх месяцев назад и стали жить вместе. 44-летний Денис Герасимов, сидевший ранее за педофилию, захотел сделать "подарок" своему любовнику — 24-летнему Вадиму Белякову, похитив для него мальчика лет 12 "для сексуальных утех". Неделю они искали "подходящего подростка" в микрорайоне Черноречье в Костроме, в том числе и возле школы, но безрезультатно.
Кстати, у "получателя подарка" Белякова была задержка в развитии, а в 13 лет у него произошёл первый гомосексуальный контакт с 32-летним мужчиной. У Герасимова отношения с мужчинами были в колонии, где он сидел за педофилию и изготовление детской порнографии.
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В итоге их жертвой стала пятилетняя девочка. Убийцы увидели её возле культурного центра на улице Северной Правды, где её мама убиралась после новогодних праздников. Девочка на несколько минут вышла на улицу одна. В этот момент мужчины схватили малышку и затащили в подвал дома неподалёку, а затем унесли её к себе в логово — комнату в общежитии. Тело девочки в итоге было обнаружено там в спортивной сумке.
Комментариев: 3
нелюди
Можете не публиковать,но только так!!!!!!
ИХ, НУЖНО, УБИТЬ!!!!! Только так!!!!!