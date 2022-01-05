Джабаров заявил о готовности России предоставить Казахстану помощь невоенного характера
Хотя власти республики в силах самостоятельно урегулировать ситуацию, которая происходит в стране, они активно работают над этим, подчеркнул сенатор.
Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
При необходимости Россия готова предоставить властям Казахстана любую помощь невоенного характера, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Интерфаксом".
По его мнению, власти Казахстана в силах самостоятельно урегулировать ситуацию, которая происходит в стране, они активно работают над этим. Джабаров также отметил, что Россия желает "казахским друзьям, братьям успешно" выйти из сложившихся обстоятельств.
"Россия всегда рядом, готова оказать помощь", — сказал он, добавив, что помощь не военную, а экономическую.
Джабаров также отметил, что события в Казахстане не следует расценивать в качестве политического кризиса, поскольку они могут произойти в любой стране. "Это было и в других странах постсоветских", указал он.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
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