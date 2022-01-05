Джабаров заявил о готовности России предоставить Казахстану помощь невоенного характера

При необходимости Россия готова предоставить властям Казахстана любую помощь невоенного характера, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Интерфаксом".

По его мнению, власти Казахстана в силах самостоятельно урегулировать ситуацию, которая происходит в стране, они активно работают над этим. Джабаров также отметил, что Россия желает "казахским друзьям, братьям успешно" выйти из сложившихся обстоятельств.

"Россия всегда рядом, готова оказать помощь", — сказал он, добавив, что помощь не военную, а экономическую.