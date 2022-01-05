Политолог Джангиров назвал серьёзную ошибку, допущенную Зеленским в беседе с Байденом
Он указал, что в ходе диалога лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия по проведению переговоров с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Джо Байден (справа). Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский должен был во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом чётко высказать свою позицию насчёт вступления Незалежной в НАТО, но этого он не сделал. Об этом сообщил украинский политолог Дмитрий Джангиров в эфире YuoTube-канала делового портала "Капитал".
Он указал, что в ходе диалога Зеленский и Байден поддержали дипломатические усилия по проведению переговоров с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. Таким образом, Киев поддерживает диалоги, которые начнутся 10 января в Женеве, затем 12 января в Брюсселе и 12-го — в Вене.
"Никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине — вступать в альянс", — заявил Джангиров, указывая на условия, которые Зеленский должен был озвучить Байдену.
Ранее экс-генсек НАТО Расмуссен предложил принять Украину в альянс с одним ограничением. По мнению политика, пришло время исполнять данное ещё в 2008 году обещание, но нельзя ставить других под удар.
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