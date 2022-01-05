Политолог Джангиров назвал серьёзную ошибку, допущенную Зеленским в беседе с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский должен был во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом чётко высказать свою позицию насчёт вступления Незалежной в НАТО, но этого он не сделал. Об этом сообщил украинский политолог Дмитрий Джангиров в эфире YuoTube-канала делового портала "Капитал".

Он указал, что в ходе диалога Зеленский и Байден поддержали дипломатические усилия по проведению переговоров с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. Таким образом, Киев поддерживает диалоги, которые начнутся 10 января в Женеве, затем 12 января в Брюсселе и 12-го — в Вене.

"Никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине — вступать в альянс", — заявил Джангиров, указывая на условия, которые Зеленский должен был озвучить Байдену.