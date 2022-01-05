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Токаев пригрозил участникам беспорядков максимально жёсткими мерами

С сегодняшнего дня он вступил в должность председателя Совета безопасности страны.

5 января, 13:44
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<p> Митингующие © <a href="https://t.me/zakonkz/23415" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zakon.kz</a></p>

Митингующие © Zakon.kz

В ходе обращения к народу в связи с масштабными протестными акциями президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что впредь в отношении граждан, нарушающих закон во время митингов, будут приниматься максимально жёсткие меры.

"С сегодняшнего дня мы намерены действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей", сказал глава государства.

Токаев возглавил Совбез Казахстана и пообещал, "что бы ни было", находиться в столице

Токаев возглавил Совбез Казахстана и пообещал, "что бы ни было", находиться в столице

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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