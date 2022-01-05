Военный эксперт Баранец оценил важность запуска производства полностью российского МС-21

Запуск серийного производства самолётов МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом российской разработки, который запланирован на 2024 год, является ярким признаком того, что российское авиастроение начинает восстанавливаться после инфаркта 90-х и возрождать свой имидж как государства, обладающего суверенным самолётостроением. Об этом заявил Лайфу полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец.

"Это чрезвычайно важно, потому что чем больше мы покупали самолётов за рубежом, тем сильнее мы убивали собственное авиастроение. Этот самолёт прежде всего рассчитан на то, чтобы заполнить внутренний рынок", — объяснил эксперт.

Баранец отметил, что МС-21 будет летать на небольшие расстояния — около 500–600 километров. По сути, это воздушное судно будет "комфортным добротным автобусом", который поможет россиянам добраться, например, из Москвы до Воронежа или Питера и обратно. По мнению обозревателя, уникальное свойство этого самолёта в том, что он российский.