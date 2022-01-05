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ЦСКА в овертайме вырвал победу у "Нефтехимика", уступая по ходу матча

Решающую шайбу Лукас Валльмарк забросил за семь секунд до конца дополнительной пятиминутки.

5 января, 14:16
<p>Фото © ХК ЦСКА</p>

Фото © ХК ЦСКА

Московский ЦСКА дома победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу армейцев.

В концовке второго периода Вячеслав Лещенко вывел гостей вперёд. В начале третьей двадцатиминутки Михаил Григоренко восстановил равенство на табло.

Победную шайбу за семь секунд до конца овертайма забросил шведский нападающий красно-синих Лукас Валльмарк. Перед этим главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров выпустил на площадку четвёртого полевого игрока вместо вратаря.

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Армейцы набрали 62 очка, поднявшись на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Нефтехимик" с 48 баллами идёт на седьмой позиции на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — "Нефтехимик" — 2:1 (ОТ)

Шайбы: Лещенко 39' (0:1), Григоренко 43' (1:1), Валльмарк 65' (2:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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