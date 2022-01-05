ЦСКА в овертайме вырвал победу у "Нефтехимика", уступая по ходу матча

Московский ЦСКА дома победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу армейцев.

В концовке второго периода Вячеслав Лещенко вывел гостей вперёд. В начале третьей двадцатиминутки Михаил Григоренко восстановил равенство на табло.

Победную шайбу за семь секунд до конца овертайма забросил шведский нападающий красно-синих Лукас Валльмарк. Перед этим главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров выпустил на площадку четвёртого полевого игрока вместо вратаря.

Армейцы набрали 62 очка, поднявшись на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Нефтехимик" с 48 баллами идёт на седьмой позиции на Востоке.