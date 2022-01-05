В аэропорту Нур-Султана отменили поздние рейсы из-за комендантского часа

Отменены также рейсы, которые должны были вылететь из Нур-Султана раньше начала комендантского часа и прибыть в города Казахстана, где действует режим ЧС, после 23:00 (после 20:00 по московскому времени). Примечательно, что пассажиры не могут сдать, обменять или приобрести новые билеты, поскольку в стране нет интернета. У стойки авиакомпании Air Astana выстроилась очередь. Пассажиры выслушивают разъяснения сотрудников авиаперевозчика и возвращаются в аэропорт, не выказывая недовольства, несмотря на причинённые неудобства. Обстановка в аэропорту в целом спокойная, никаких усиленных мер безопасности не наблюдается. Проверка при входе в аэропорт проводится лишь формально.