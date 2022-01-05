В аэропорту Нур-Султана отменили поздние рейсы из-за комендантского часа
Поскольку интернет не работает, пассажиры не могут сдать, обменять или купить билеты.
Фото © Twitter / Air Astana
Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" в столице Казахстана Нур-Султане отменил поздние рейсы из-за введённого в городе комендантского часа.
Отменены также рейсы, которые должны были вылететь из Нур-Султана раньше начала комендантского часа и прибыть в города Казахстана, где действует режим ЧС, после 23:00 (после 20:00 по московскому времени). Примечательно, что пассажиры не могут сдать, обменять или приобрести новые билеты, поскольку в стране нет интернета. У стойки авиакомпании Air Astana выстроилась очередь. Пассажиры выслушивают разъяснения сотрудников авиаперевозчика и возвращаются в аэропорт, не выказывая недовольства, несмотря на причинённые неудобства. Обстановка в аэропорту в целом спокойная, никаких усиленных мер безопасности не наблюдается. Проверка при входе в аэропорт проводится лишь формально.
А вот ушлые частные таксисты решили нажиться на раскалённой обстановке в Казахстане и встречают потенциальных пассажиров около аэропорта, а всё потому, что из-за отключённого интернета и отсутствия возможности вызвать такси через онлайн-сервисы они фактически стали монополистами.
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Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
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