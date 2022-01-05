Кулеба и Боррель побывали на линии соприкосновения в Донбассе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побывали на линии соприкосновения в Донбассе. Трансляцию с места событий вёл украинский телеканал "Дом", видео опубликовано в "Фейсбуке".

В Донбассе Кулеба и Боррель осмотрели, как проходит работа контрольного пункта въезда-выезда "Станция Луганская". На линии соприкосновения они также пообщались с пограничниками. Кулеба назвал визит Борреля знаком единства Украины и ЕС.