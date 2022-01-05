Кулеба и Боррель побывали на линии соприкосновения в Донбассе
Там они ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Станция Луганская".
Жозеп Боррель (слева) и Дмитрий Кулеба (справа). Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побывали на линии соприкосновения в Донбассе. Трансляцию с места событий вёл украинский телеканал "Дом", видео опубликовано в "Фейсбуке".
В Донбассе Кулеба и Боррель осмотрели, как проходит работа контрольного пункта въезда-выезда "Станция Луганская". На линии соприкосновения они также пообщались с пограничниками. Кулеба назвал визит Борреля знаком единства Украины и ЕС.
"Перед ЕС и Украиной одна задача — дипломатическими методами содействовать деэскалации [в Донбассе]", — сказал глава МИД Незалежной на брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также отметил, что его спутник в ходе поездки "получил детальную информацию от руководства силовой операции" в регионе.
Как сообщал Лайф, визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на Украину продлится с 4 по 6 января. Ранее Кулеба расценил поездку Борреля в Донбасс как часть сдерживания России.
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