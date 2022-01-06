Внедорожник российского гонщика сгорел на ралли "Дакар"

Пилот из Саудовской Аравии Ясир Сеайдан и российский штурман Алексей Кузьмич попали в серьёзную аварию на пятом этапе ралли-рейда "Дакар". Об этом передаёт "Матч ТВ".

Внедорожник, на котором ехали спортсмены, перевернулся на трассе и загорелся. Кузьмич и Сеайдан смогли выбраться из автомобиля и вызвали спасательный вертолёт.

На месте происшествия гонщиков осмотрели врачи. Здоровью Кузьмича и Сеайдана ничто не угрожает, но продолжить выступления на "Дакаре" они не смогут.