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Внедорожник российского гонщика сгорел на ралли "Дакар"

Спортсмены не пострадали, но продолжить выступления в соревнованиях они не смогут.

6 января, 11:03
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CYRt9cRIrk4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> alexey_kuzmich</a></p>

Фото © Instagram / alexey_kuzmich

Пилот из Саудовской Аравии Ясир Сеайдан и российский штурман Алексей Кузьмич попали в серьёзную аварию на пятом этапе ралли-рейда "Дакар". Об этом передаёт "Матч ТВ".

Внедорожник, на котором ехали спортсмены, перевернулся на трассе и загорелся. Кузьмич и Сеайдан смогли выбраться из автомобиля и вызвали спасательный вертолёт.

На месте происшествия гонщиков осмотрели врачи. Здоровью Кузьмича и Сеайдана ничто не угрожает, но продолжить выступления на "Дакаре" они не смогут.

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В общем зачёте ралли-марафона спортсмены после четырёх этапов занимали десятое место. Соревнования в Саудовской Аравии завершатся 14 января.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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